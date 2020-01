Le previsioni in Molise

SABATO 1 Inizia un weekend di tempo stabile e soleggiato grazie a una massa di aria calda che arriva dal nord Africa e che rinforza l’alta pressione in estensione fino all’inizio della prossima settimana. Il clima quasi primaverile potrebbe avere i giorni contati: da metà della prossima settimana è in arrivo sull’Italia un fronte polare volto a stravolgere il quadro di queste assurde settimane di gennaio (e inizio febbraio). Vento forte e colonnina di mercurio a picco muteranno sensibilmente il clima anche al centro sud dove insiste l’anticiclone. In attesa di maggiori e più precisi dettagli ecco il tempo previsto per oggi sabato 1 febbraio: le nubi saranno presenti per tutta la giornata ma senza portare pioggia se non in serata nel venafrano e nella provincia isernina (Carovilli). Continua a registrarsi un anomalo caldo su tutto il territorio regionale con temperature miti non solo sulla costa ma anche altrove. Mare poco mosso e venti deboli.

DOMENICA 2 Giornata più soleggiata oggi alternata ad annuvolamenti senza fenomeni di rilievo. In mattinata i cieli del Molise centrale saranno più coperti poi ampi spazi di sole ovunque fino al ritorno delle nubi in serata. Temperature ben al di sopra della media stagionale con punte di 19-20 gradi sul litorale.

LUNEDÌ 3 Ancora una giornata di nubi ma senza piogge in Molise. Addensamenti innocui sono previsti in entrambe le province con una stabilità maggiore in basso Molise dove anche oggi si sfioreranno i 20 gradi nelle ore centrali.