Brutto incidente per un 40enne di Petacciato che ieri, 25 gennaio, sulla strada provinciale 51 è finito con il suo fuoristrada contro un albero.

È successo in serata, dopo le ore 21, all’altezza del locale ex Villa Paraiso. Un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili, una delle quali – il Suv alla cui guida c’era S.B. – è appunto andata fuori strada finendo per sbattere contro un albero.

Alle 21.30 circa la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli è intervenuta per i soccorsi e per liberare dall’abitacolo l’uomo rimasto incastrato. Sul posto per le operazioni di soccorso anche il personale del 118. Presenti anche Polizia e Carabinieri per i rilievi del caso.

L’uomo è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale di Termoli perchè ferito in maniera seria.

Il traffico, a causa dell’incidente, è stato fortemente rallentato. La strada in questione è frequentata in particolare da chi da Petacciato la percorre per recarsi a Termoli.