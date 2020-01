Fiere e mercati, esercenti a confronto con l’assessore al commercio

Le attività fieristiche e mercatali del capoluogo regionale saranno al centro di un incontro pubblico organizzato da Confcommercio Molise, in programma venerdì 31 gennaio alle ore 16,30 presso la sede confederale che si trova in contrada Colle delle Api (alle spalle del cinema multisala Maestoso), nella zona industriale di Campobasso.

All’incontro parteciperà l’assessore alle attività produttive del Comune di Campobasso, Paola Felice, nonché i vertici di Confcommercio Molise che, per l’occasione, “invitano alla partecipazione i commercianti ambulanti della regione e gli operatori commerciali di Campobasso per affrontare insieme le tematiche del settore e porre in essere tutte quelle azioni che tutelino gli interessi della categoria”, si legge in una nota.