Fermo pesca, decise le date. Altri stop durante l’anno

Arriverà dopo i giorni clou di San Basso e del Ferragosto anche quest’anno il fermo biologico ittico disposto dal Ministero per le politiche agricole e Forestali. Per la zona che va da San Benedetto del Tronto a Termoli infatti il fermo pesca nel 2020 partirà il 17 agosto per terminare il 15 settembre.

L’ha deciso la ministra Teresa Bellanova che con un decreto ha fissato i termini del cosiddetto fermo biologico. Da ricordare che il fermo biologico si intende per i pescherecci autorizzati con licenza all’utilizzo di attrezzi quali reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti. Non vale invece per gli altri tipi di pescherecci e in particolare per quelli che vengono definiti della piccola pesca.

Ma novità di quest’anno è che per scelta dell’Unione Europea sarà possibile pescare per meno giorni l’anno e oltre alle soste già previste ci sarà un ulteriore periodo di stop.

Saranno invece i singoli armatori a determinare le ulteriori giornate di fermo che andranno spalmate durante l’intero 2020 e comunicate per tempo all’autorità marittima. In base alle diverse categorie le giornate di stop saranno rispettivamente 14, 20 e 26 durante tutto l’anno solare.