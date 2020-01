di Antonio Andriani

Progetti e sogni.

Intenti felliniani

di vita ‘n prova.

Andri160120 Parafrasi = in epoca letteraria per me remota, allorquando ero alle prime pubblicazioni liriche e non scrivevo in endecasillabi o comunque senza rispettare le regole della metrica, percepivo che la compattezza, che l’eguale lunghezza delle strofe fosse qualcosa di positivo. Nel presente haiku, nonostante la difformità delle sillabe, i tre versi sembrano essere stati scolpiti da canoni di scrittura classici. Le 5,7 e 5 sillabe rappresentano un tributo al centenario dalla nascita di Federico Fellini. Questa composizione, volutamente scritta senz’alcun apporto verbale, mi auspico che non faccia difetto di azione. Le sei parole da me scelte contengono già movimento e dinamicità, non sono vocaboli che stanno fermi. Lo è stata, e continua ad essermi utile, un’attenta ermeneutica degli scritti danteschi.