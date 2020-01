Falsificano data della polizza per riavere la patente, denunciati

Un falso rinnovo dell’assicurazione per riavere la patente ritirata. Sono stati denunciati per ‘falso ideologico in concorso’ due uomini di Riccia che avevano messo in piedi un ‘inganno’ bello e buono.

Pochi giorni prima i due avevano ricevuto un verbale e si erano visti sequestrare l’auto perché trovata a circolare sprovvista della relativa copertura assicurativa. Per ottenere l’annullamento della multa e riavere il mezzo, i due ‘furbetti’ avevano stipulato una nuova polizza assicurativa. La data di inizio dell’assicurazione, che in realtà è stata fatta successivamente al controllo, risultava però precedente rispetto alla data del verbale dei Carabinieri.

I due soggetti speravano nella buona riuscita dell’inganno, di modo che i militari potessero restituire il mezzo loro sequestrato e procedessero all’annullamento in autotutela del verbale di contestazione. Scoperto l’inganno a seguito di un’indagine, i Carabinieri della Stazione di Riccia hanno provveduto a denunciare entrambi in stato di libertà.