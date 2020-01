Facilitatori cercasi, M5S si riorganizza per contrastare il calo dei consensi

La riorganizzazione del Movimento 5 Stelle è stata una delle prime mosse decise per tentare il rilancio dopo il crollo dei consensi e il flop alle ultime elezioni. A metà dello scorso dicembre il capo politico nonchè ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato l’introduzione dei cosiddetti ‘facilitatori‘: i primi 24 (tra cui Paola Taverna, Emilio Carelli e l’ex ministro Danilo Toninelli) sono stati scelti a livello nazionale e sono stati inseriti nel ‘Team del futuro’.

Ora il secondo step di questo processo di radicamento sul territorio: i pentastellati cercano i facilitatori regionali. Da oggi fino alle ore 12 di domani, 14 gennaio, sarà possibile candidarsi. “Tutti gli iscritti a Rousseau con documento certificato, se in possesso dei requisiti necessari, possono candidarsi a “facilitatore regionale””, si legge in un post pubblicato da M5S Molise.

“Una delle tre aree per cui è possibile candidarsi è quella per le Relazioni interne: per “relazioni interne” si intende mantenere i rapporti con gli eletti del MoVimento 5 Stelle all’interno della Regione, i rapporti con i gruppi locali ed il supporto delle liste, in occasione delle elezioni comunali e regionali, in coordinamento con lo staff nazionale Open Comuni”.

Per iscriversi bisognerà collegarsi a https://vote.rousseau.movimento5stelle.it/candidate.