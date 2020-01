Ex lavoratori Zuccherificio, M5S: “Possibile percorso reinserimento”

Secondo il M5S di Termoli ci sarebbero buone notizie in arrivo per gli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise.

“Come promesso nell’incontro svoltosi l’11 dicembre a Roma, al Ministero del Lavoro con i collaboratori del Ministro, siamo tornati a discutere sulla situazione degli ex lavoratori dello Zuccherificio – scrivono i Cinque Stelle di Termoli -. Lo scorso 20 Gennaio, il dottor Adriano Lelli, collaboratore del Ministro del Lavoro, con mail inviata ai sottoscritti consiglieri Comunali del Movimento 5 stelle, Daniela Decaro e Antonio Bovio e al consigliere regionale Fontana, ci ha comunicato che riscontrata la richiesta di ottenere un quadro completo della situazione, avrebbe provveduto a convocare un nuovo tavolo, per gennaio, con i tecnici del Ministero ed Anpal, per vedere le possibilità di un percorso che porti al reinserimento di questi lavoratori”.

Altra novità prospettata è quella di possibili inserimenti temporanei di lavoratori per il Comune di Termoli.

“Ben 35 persone da inserire nel proprio organico – affermano i pentastellati -, grazie al bando sui lavori di pubblica utilità, sul quale abbiamo presentato un’interpellanza e ottenuto risposta nel Consiglio comunale svoltosi a dicembre scorso. Sostanzialmente, la Regione su 70 lavoratori richiesti, in base al budget disponibile, ne ha attribuiti 35 a Termoli. Cittadini che potranno essere inseriti nell’organico del Comune, per la realizzazione di diversi progetti sul territorio.

L’ingranaggio si è sbloccato. Che si attivino tutti gli organi preposti e di competenza. Non c’è altro tempo da perdere” commentano dal M5S.