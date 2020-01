Antonio Di Bartolomeo, cresciuto a Montagano con la famiglia e gli amici, all’età di 19 anni è emigrato in Australia per raggiungere la sorella e cercare fortuna altrove. Come lui tanti molisani hanno intrapreso la stessa strada negli anni Sessanta, lasciandosi alle spalle il paese natìo alla ricerca di un futuro in altri Paesi. Un viaggio di speranza quello di Antonio, a tratti segnato, però, da profonda tristezza per via della consapevolezza che partire significava dire addio alla proprie radici. Una storia di emigrazione che ha toccato tutta l’Italia.

Dopo 54 anni, infatti, Antonio è tornato per la prima volta in Molise per riabbracciare i suoi amici e la sua famiglia in diretta su Rai 1. Ieri sera (3 gennaio) è andata in onda la puntata del format “La Porta dei Sogni”, condotto da Mara Venier, a cui ha preso parte anche il montaganese emigrato in Australia. A contattare la trasmissione di “zia Mara” è stato un suo amico, Mario, che da più di cinquant’anni serbava nel cuore il desiderio di rivedere il suo migliore amico.

“Speravo che Antonio non partisse – dice Mario alla Venier. – Inizialmente abbiamo avuto un rapporto di penna. Anche io sono emigrato. Sono andato via da Montagano per andare a vivere a Milano. Una volta iniziato il militare ho perso per un po’ i contatti con Antonio, ma non l’ho mai dimenticato. Siamo cresciuti tutti insieme. Amavamo il ballo e le belle ragazze”, dice ridendo, mentre nello studio di Rai 1 vengono trasmesse le immagini di Montagano negli anni Sessanta. Grande commozione nei suoi occhi nel rivedere il Molise e i suoi vecchi amici che ancora vivono a Montagano e sono stati contattati dalla trasmissione per fare la sorpresa ad Antonio Di Bartolomeo.

Per più di 50anni Antonio non è tornato in Molise. Si è creato una vita in Australia dove ha una moglie – anche lei italiana, – tre figli e otto nipoti. Ha passato la maggior parte della vita a lavorare in una fabbrica di gelati. La moglie – rivela lui stesso – aveva paura dell’aereo, gli anni passavano e, seppur non abbia mai dimenticato Montagano, non ci è mai tornato.

Lo splendido 73enne dagli occhi azzurri come il mare, si commuove quando parla della sua storia. “Dal giorno in cui sono partito, nel maggio del 1965, ho avuto sempre nel cuore Montagano”, racconta a caldo, mentre siamo insieme a lui ad attendere di vedere in diretta “La Porta dei Sogni”. “Il mio paese natìo l’ho trovato meglio di quello che pensavo. Non so descrivere la sensazione che ho provato a tornare in Molise dopo 54 anni. La vita dell’emigrato è dura – ammette. – È come avere due mamme. L’Australia è la mia mamma adottiva, ma la mamma vera – dice in lacrime – è il posto in cui sono nato. Chi non è emigrato non può capire quello che provo”. Eppure tanti capiscono la storia di Antonio e hanno seguito il suo stesso percorso. E tanti lo fanno ancora adesso, riponendo nella propria valigia le stesse speranze per il futuro e la stessa tristezza per il distacco.

Alla fine della trasmissione di Mara Venier, la sorpresa ad Antonio in diretta nazionale. Gli amici e i cugini di Montagano lo hanno abbracciato facendo commuovere i telespettatori e anche tutti i montaganesi sintonizzati per condividere una storia comune a tanti e sentita da tutti. Una volta terminata la diretta, il Comune di Montagano ha consegnato una targa ad Antonio Di Bartolomeo, ringraziandolo ed invitandolo a tornare presto in Italia.

Tra qualche giorno Antonio e sua moglie torneranno in Australia, dove la popolazione italiana è di circa il 10% e dove è presente una buona parte di montaganesi. “Non so se tornerò – dice prima di salutarci. – Ho pensato di prendere una casa a Montagano, ma ho la mia famiglia in Australia adesso. Ci devo pensare, ma mai dire mai”.