Il nuovo presidente del consiglio comunale di Guglionesi è Barbara Morena. Oggi, durante l’assemblea civica, l’elezione che si è resa necessaria in seguito alle dimissioni dell’ex presidente Stefania Addesa, nominata assessore alle politiche della scuola dal sindaco Mario Bellotti al termine delle due settimane di vacatio seguite all’azzeramento della Giunta.

Nell’attesa di assegnare deleghe a singoli consiglieri per portare avanti determinati settori della vita amministrativa, oggi il consiglio comunale di Guglionesi ha proceduto all’elezione del nuovo presidente che, senza nessuna sorpresa, è stato individuato in Barbara Morena, ex delegata alle associazioni. “Garantirò una dialettica tra consiglieri di maggioranza e minoranza democratica, sarò imparziale e il mio obiettivo sarà l’equilibrio che il Presidente del Consiglio ha il dovere di esercitare” il primo commento del nuovo presidente del consiglio, una donna (come peraltro 2 esponenti della giunta a 4 targata Bellotti).

Barbara Morena ha garantito un impegno dedicato alla necessità di tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri che compongono il consiglio. “Nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di espletare il proprio mandato” ha dichiarato citando perfino una celebre frase di Henry Ford: “Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progresso ma riuscire a lavorare insieme è un successo”.

Durante l’intervento, riportato dall’ufficio stampa del comune di Guglionesi, Morena ha anche chiesto al sindaco la possibilità di poter continuare a lavorare nel campo del turismo e dell’associazionismo. Evidentemente tra le sue priorità c’è anche quella di proseguire l’impegno avviato come delegata alle associazioni del paese.

Non è invece ancora chiaro se rinuncerà a metà della indennità percepita nel nuovo ruolo, come avviene nel caso del sindaco e degli altri assessori. “Mi riservo di devolvere una parte dell’indennità, ma mantengo il riserbo in quanto lo reputo un gesto personale” ha detto, specificando che con i gettoni percepiti nel 2018 ha fornito a due associazioni gadget per due diverse iniziative.

Il sindaco Bellotti ha ringraziato la presidente uscente Stefania Addesa per il lavoro svolto, per la serietà e l’imparzialità, augurando buon lavoro al nuovo presidente Barbara Morena.