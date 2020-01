La Befana alias Primonumero ha consegnato, come promesso, il regalo al vincitore del concorso fotografico ‘Decorando il Natale’. Lui è Ivan Caputo, 25enne di origine siciliana (precisamente di Palermo) ma trasferitosi 4 anni fa in Molise per amore. Ora vive con la sua compagna Angela a San Martino in Pensilis ed è anche grazie a lei e alla comune passione per gli animali domestici se si è aggiudicato la vittoria.

La vera vincitrice, in verità, è la gatta Luna, splendido esemplare di felino di colore nero che, con la sua posa suadente, ha sbaragliato la concorrenza ottenendo il maggior numero di ‘mi piace’. Ivan ci racconta che quella posizione del gatto è stata tutt’altro che naturale bensì studiata. Lui e la sua lei hanno fatto di tutto per arrivare allo scatto perfetto, quello che poi è valso loro il regalo di Primonumero.it, uno smartphone Motorola.

Ivan è contentissimo del ‘premio’ ottenuto, rispetto al quale però ammette di aver avuto ben pochi meriti, se non quello di averci inviato l’istantanea. “Tutto il resto è merito di Angela: è lei che ci ha creduto e, tramite il passaparola agli amici, ha strappato tutti quei like”. Parecchi, più di 800 in totale. Ma il maggior numero di pollicini alzati, contrariamente a quanto accaduto per la quasi totalità delle altre foto, è stato ottenuto su facebook e non già sul social delle foto per eccellenza, Instagram. “Non sapevamo neanche che la ‘gara’ si giocasse su due social e io, in realtà, non li amo affatto”. Poco importa, soprattutto ora che il gioco – perché di questo si è trattato – è stato vinto.

Chiediamo ad Ivan, in tutta onestà, qual è stata la sua foto preferita. Ivan, che si è divertito a sfogliare la galleria fotografica e a commentare i vari alberi e presepi, non ha dubbi: la sua vincitrice ‘in pectore’ è stata la foto dell’albero bianco di legno. “So personalmente che è stato fatto artigianalmente, pitturando di bianco dei legnetti prima raccolti e poi limati”. Insomma, lui avrebbe premiato il lavoro, originale e creativo, dell’autore (termolese, ci dice) dell’albero natalizio in foto sotto.

E Luna? La sua gatta, che ci descrive come ‘coccolona e giocherellona’, non è l’unico animale domestico che vive sotto il suo tetto. Ci sono anche il micio Lollo ed il chiwawa Lola. E scopriamo che Ivan ed Angela non sono nuovi alla partecipazione a contest fotografici per i loro amici a quattro zampe. Evidentemente li appassiona la ‘competizione’. “Ci era capitato di vincere cose di poco conto con il nostro cagnetto, premiato come il cane più bello. Ma mai avevamo vinto qualcosa del valore economico di uno smartphone come questo”.

Un regalo, va detto, che è andato a un giovane che si arrabatta per arrivare alla fine del mese. Ivan è diplomato come Perito Informatico e per sbarcare il lunario fa riparazioni di computer, uniti ad altri ‘lavoretti’ saltuari. L’ottimismo però non sembra mancargli, e sa che l’occasione di lavoro giusta prima o poi arriverà. Intanto manda curriculum a destra e a manca e si gode la ‘sana’ invidia dei suoi amici per il regalo conquistato. “Mi avete fatto un bel regalo di Natale, anche se so già che non lo prenderò io ma lo regalerò ad Angela”.

Ivan si è divertito ed anche noi, alle prese con il nostro primo (probabilmente non ultimo) contest sui nostri canali social. Chiediamo ad Ivan se parteciperà in caso di nuove iniziative del genere. “Sicuramente, sono contento di aver concorso”.