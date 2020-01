Una storia che si ripete, quella dei rifiuti abbandonati nell’ambiente. Il territorio di Termoli è costellato di discariche abusive e le immagini del presente articolo si riferiscono alla zona industriale dove, come in una sorta di contrappasso, “le aziende chiudono e le discariche crescono”.

A scattarle sono stati i volontari dell’associazione Ambiente Basso Molise, che non si rassegnano e combattono ogni giorno per la tutela dell’elemento naturale. Che però, come spesso documentiamo, viene oltraggiato dall’uomo. Il commento di Abm sulle discariche che nascono come funghi sul territorio è amaro: “Sperare che vengano bonificate è un esercizio di pura fede”.

Non si contano dunque le discariche abusive anche nella zona industriale di Termoli dove si smaltiscono rifiuti dopo che le aziende chiudono. C’è veramente di tutto: parti di macchinari obsoleti, numerosi sacchi contenenti residui di lavorazione di materie plastiche, rifiuti misti provenienti dall’attività di demolizioni, gomme di autovetture, contenitori in plastica, laterizi di varia natura ad uso edile, tubi, materassi, sacchi di immondizia domestica, frigoriferi, impianti stereo, radio, cassette di plastica, pezzi di auto ed altro materiale deteriorato e non identificabile.

Nei pressi dell’ex zuccherificio, appunto una delle ‘nostre’ aziende che non esiste più, “è diventato un punto molto gettonato dagli amanti del rifiuto selvaggio”, spiegano i volontari che hanno perlustrato la zona.

“Finanche i canali che dovrebbero servire per il deflusso dell’acqua sono ricolmi di rifiuti, dove alcuni imbecilli hanno abbandonato pneumatici, ferraglia, sacchi di immondizia dal contenuto misterioso e altra spazzatura difficile da identificare. Un esempio di grande inciviltà, una ferita all’ambiente, mentre quasi ogni giorno le cronache riportano notizie sullo stato di salute precario del nostro pianeta”.

I rifiuti abbandonati contribuiscono ad aggravare la situazione e incidono sulla tasca di ogni cittadino perché le discariche devono essere bonificate ed a pagarne il prezzo sono anche quegli stessi incivili che hanno abbandonato i rifiuti.