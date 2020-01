Vi abbiamo parlato tante volte di lui: Ilario Palma, il producer e cantautore di Larino classe 1990, dopo tanti singoli di successo – lo avevamo lasciato a novembre dello scorso anno con ‘Ballad’ – esce con il suo primo album.

Nella vita Ilario insegna musica ai ragazzi nelle scuole, e con la musica sogna di parlare al mondo. Ilario Palma arriva dal Molise, qui dove nel 2015 è iniziata la sua carriera artistica con la pubblicazione di un brano che ha riscosso molto successo in regione, descrivendo la quotidianità che tanti giovani si trovano a vivere.

Ora Ilario si presenta al grande pubblico italiano ed internazionale con un album a metà tra indie e trap: un progetto completamente autoprodotto, intitolato “Club 27”. Nel 2019 Ilario Palma ha partecipato a degli importanti eventi in Molise, in apertura agli Africa Unite, Franco126 e gli Psicologi. Su YouTube sono presenti tutti i videoclip estratti dall’album, disponibile anche in edizione fisica limitata, come annunciato dall’artista.

“Club 27” è un disco che parla di cambiamenti, di morte e di rinascita. Temi profondi, affrontati con grande passionalità dall’artista negli 11 brani del disco. Un disco disponibile dal 24 gennaio 2019 su tutte le piattaforme di streaming e anche in edizione fisica limitata.