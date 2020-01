Gli operai del Comune hanno rimosso questa mattina 21 gennaio ciò che restava del grosso cono di lamiera che fungeva da monumento sulla Passeggiata Di Bitonto, cioè sotto le Mura del Borgo Antico di Termoli, proprio di fronte all’ingresso del depuratore del porto.

L’opera era parsa ai più priva di senso, ma il vero problema è che da tempo era corrosa dall’acqua e dal sale marino delle onde che sbattono contro gli scogli vicini. La totale mancanza di manutenzione l’aveva trasformata in un manufatto brutto da vedere e impossibile da toccare.

Il vento forte e le mareggiate l’avevano semidistrutta a metà dicembre, da quando era rimasta pericolante, rappresentando quindi un serio rischio per chi si trovava a passare lì.

Così il Comune ha deciso di sbarazzarsi anche di quello che era rimasto in piedi. Oggi gli operai del settore Lavori Pubblici hanno rimosso gli ultimi pezzi di quel grosso cono ormai sbriciolato dalla ruggine. Un pericolo in meno per chi passeggia o va in bici da quelle parti.