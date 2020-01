Come anticipato, la partita di domenica prossima tra il Notaresco e il Campobasso andrà in onda, in diretta, su Sportitalia, canale 60. Una ribalta nazionale importante, non c’è dubbio, che può dare magari quello slancio in più per tenere accesa una fiammella piccola piccola per il vertice della classifica. Almeno questo è quanto sperano i tifosi rossoblù.

Riavvolgendo il nastro degli ultimi venti anni, sono diverse le gare in cui le telecamere nazionali hanno dato visibilità ai Lupi. E i precedenti sono tutti ascrivibili alla Rai, con il canale sportivo prima satellitare e poi digitale. L’ultimo risale alla stagione 2014/2015: al 92’ l’allora squadra allenata da Farina riacciuffò il Chieti che fece tremare più volte la difesa di casa. Di Gennaro realizzò il gol del 2-2.

Altrettanto e ancor più piacevoli i ricordi della finalissima di Coppa Italia di Firenze contro il Ponsacco. Davanti a settecento supporters campobassani, Minadeo, Lazzarini e Vitelli stesero gli agguerriti toscani e alzarono il trofeo al cielo. Ma andando indietro nel tempo, vengono fuori match che magari sono stati anche dimenticati dai più. Come quel Monterotondo-Campobasso del 2006 che andò in onda in anticipo su Raisat e vide i rossoblù soccombere per 3-1. Mentre terminò senza reti la sfida al Ferentino del 2005, con l’esordio di Sergio sulla panchina che rilevò Farina.

Nella stagione successiva, 2007/2008, sempre le telecamere del servizio pubblico erano a Selvapiana per trasmettere Campobasso-Maceratese: a Molino e Majella risposero Ionni e Ludovisi per il 2-2 finale. Il primissimo match che si guadagnò il pubblico Rai, anche se solo per il Molise su Raitre, fu lo storico Giugliano-Campobasso 1-1 trasmesso anche su un maxischermo in una stracolma piazza Prefettura. Era il 1998.

Mentre i debutti sugli schermi satellitari nella stagione 2000/2001, serie C: un fantastico Campobasso-Foggia 2-0 in notturna e sotto a una pioggia incessante e uno sgraditissimo Catanzaro-Campobasso 1-0 che relegò di nuovo i Lupi al secondo posto alle spalle del Taranto. Nel 2001/2002 ci fu anche un Cavese-Campobasso 1-1. FdS