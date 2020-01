Mascherine antivirus introvabili a Campobasso come a Milano. Empori con meno clienti del solito e dubbi – del tutto infondati – anche sull’acquisto del cibo cinese: la psicosi Coronavirus è anche in Molise dove da giorni serpeggia la paura di contrarre l’infezione potenzialmente letale che ha già fatto 170 morti in Cina e conta più di 7800 casi confermati nel mondo.

Ieri, 30 gennaio, anche in Italia sono stati scoperti i primi due casi: si tratta di turisti cinesi in viaggio da una decina di giorni nel nostro Paese immediatamente isolati dopo la comparsa dei sintomi e ricoverati all’istituto Spallanzani di Roma. La coppia è originaria della città di Wuhan, capoluogo della grande e popolosa provincia dell’Hubei nella Cina centrale. Si tratta di un importante scalo merci e passaggio di affari commerciali internazionali, focolaio dell’infezione. Per ora la situazione è sotto controllo ma è stata attivata la sorveglianza sanitaria per le persone venute in contatto con la coppia di orientali. Sono inoltre scattate tutte le misure previste sia per alcune persone dell’albergo di Roma dove alloggiavano i due, sia per altri turisti, tutti asintomatici, che ad oggi non destano preoccupazione come leggiamo sul sito del ministero della Salute che sta dedicando ampio spazio al Coronavirus.

Il Governo ha bloccato i voli da e per la Cina prevedendo ulteriori misure straordinarie: l’allerta è massima. Il Consiglio dei ministri ha appena dichiarato lo stato d’emergenza per sei mesi e uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro per affrontare quella che l’Organizzazione mondale della sanità ha definito una emergenza globale.

Nel frattempo i medici ripetono: “Vaccinarsi è fondamentale” contro un virus che si propaga fondamentalmente per via aerea, con uno starnuto o un colpo di tosse, comunque tramite le goccioline della saliva.

Stesse raccomandazioni valgono nel capoluogo: “No a psicosi ingiustificate”, riferisce dal pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli il dottore Natale Liberatore, specialista in Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso. “Fondamentalmente non bisogna aver paura di questo virus. Perché è un ‘corona virus’ vale a dire che è l’agente patogeno di un comune raffreddore. Questo agente virale provoca le stesse complicanze che creerebbe un comune virus influenzale. E’ chiaro che le persone malate, quelle con problemi cronici, i più fragili, le più debilitate sono più a rischio rispetto a queste ondate emergenziali”.

“Si consiglia il vaccino per l’influenza – spiega a Primonumero l’infettivologo dell’ospedale di Chieti e docente dell’Università del Molise Claudio Ucciferri – innanzitutto per evitare che ci possano essere dei fattori predisponenti all’infezione: il fatto di avere un danno nelle vie aeree superiori predispone ad avere un’altra infezione. In secondo luogo, si toglie la possibilità di prendere l’influenza e confondere la malattia con il Coronavirus. In più c’è chi ritiene che essere vaccinati possa dare un certo grado di protezione ma questa è un’ipotesi un po’ meno reale. Il motivo reale è evitare un danno delle vie aree che predispone ad altre infezioni”.

Questo spiega perché la maggior parte delle persone decedute ha più di 60 anni, altri avevano problemi di salute. Ma “la stessa cosa si registra con l’influenza”, puntualizza ancora Ucciferri.

Come prevenire? “Essendo un virus a trasmissione respiratori – aggiunge – attraverso le secrezioni dell’apparato respiratorio, uno starnuto o la tosse trasmettono l’infezione. Lavare le mani è la metodica più efficace per evitare la trasmissione”.

Poi però c’è anche la prevenzione fai da te. Da giorni a Campobasso e a Termoli le mascherine sono introvabili nelle farmacie. “Sono arrivate richieste persino da Milano: persone che hanno parenti qui ci hanno chiesto se ne abbiamo a disposizione per poterle inviare loro”, ammette il dottor Gianmaria Torrisi della farmacia Di Toro di piazza Prefettura. “Ormai sono introvabili in tutta Italia – aggiunge – perché l’azienda che le vende in Europa si trova nella regione cinese in cui è iniziata la diffusione del virus e ha bloccato le esportazioni”.

Anche in Molise la paura del contagio del Coronavirus, ancora pressoché sconosciuto, ‘fa 90’ come recita un noto motto popolare. Ed è facile che tra social e messaggi whatsapp si leggano le notizie più disparate, nonché vere e proprie bufale. “Ho acquistato un quaderno al negozio cinese, posso utilizzarlo o rischio il contagio?”. “Devo prendere un aereo, posso stare tranquilla o in aeroporto rischio il contagio?”. E ancora: “Ho comprato uno zerbino per la casa in un emporio cinese, c’è da avere paura?”.

I Coronavirus, ripetono gli esperti, vengono diffusi con la saliva: dunque, con uno starnuto o con un colpo di tosse. Oppure con il contatto diretto, ossia stringendoci la mano. “Ecco perché – spiegano ad esempio dalla farmacia Giampaolo di piazza Gabriele Pepe a Campobasso – è meglio starnutire o tossire nell’incavo del gomito. Così evitiamo anche di infettare le maniglie delle porte”.

Mascherine introvabili pure nelle farmacie Picca e Caruso.

Per aumentare le precauzioni in farmacie e negozi ormai sono quasi esauriti pure i prodotti per disinfettare le mani. Prodotti che hanno subito pure dei rincari.

La psicosi da Coronavirus non poteva non avere effetti sui grandi magazzini cinesi. C’è chi giura di aver notato meno clienti, molti hanno deciso di stare alla larga dai negozi per paura di un contagio da contatto. Loro, i commercianti e i titolari dei mega empori presenti sia a Campobasso che a Termoli, non riescono (o non vogliono) quantificare l’eventuale calo delle vendite. O forse nella città adriatica la crisi degli affari è più evidente rispetto al capoluogo.

Al ristorante cinese di via Martiri della Resistenza a Termoli “da un paio di giorni ci sono meno clienti”. Tuttavia, assicura il titolare, “è un po’ quello che successe con la Sars”. Anche allora infatti – spiega il titolare – i clienti sparirono per qualche giorno.

Nel punto vendita che si trova all’interno del centro commerciale Lo Scrigno a Termoli c’è chi ammette che gli affari non vanno bene in questo periodo: “Il calo delle vendite c’è stato, ma forse non dipende dal Coronavirus: questo è un periodo di fiacca dal punto di vista commerciale“. C’è pure chi accusa: “E’ tutto montato ad arte dalla stampa, l’obiettivo è colpire l’economia cinese. Inoltre i nostri prodotti sono controllati”. Ad ogni modo. minimizza, “questo – mesi di gennaio, febbraio e marzo – è un periodo ‘morto’. Se questa psicosi ci fosse stata a dicembre, avremmo avuto problemi con le vendite”.

A Campobasso la titolare del grande magazzino che si trova in via Nina Guerrizio a Campobasso sottolinea: “I nostri prodotti arrivano in Italia a distanza di 2-3 mesi. Quindi i clienti non devono avere paura”. Nemmeno il ristorante cinese di Campobasso avrebbe subìto ripercussioni: “I nostri clienti vengono tranquillamente a mangiare, c’è chi prende pure cibo da asporto”. Del resto, come assicurano gli esperti, con i cibi cotti non ci sono rischi.

Eppure paura infondata, allarmismo e fake news si stanno diffondendo più velocemente del virus stesso con scene che si ripetono identiche in Italia come in Francia, Germania, Pakistan e Mongolia paesi in cui le persone vengono rimpatriate e si stanno chiudendo i confini con la Cina.