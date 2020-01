Consiglio dei molisani nel mondo, nominati i nuovi componenti

La Giunta regionale del Molise ha deliberato la nuova formazione del Consiglio dei molisani nel mondo. Sono 32 i componenti, che comprendono l’assessore regionale delegato, quindi Vincenzo Cotugno e il presidente del consiglio regionale, quindi Salvatore Micone.

Spazio poi a 23 rappresentanti di origine molisana delle associazioni e delle federazioni iscritte, così suddivise: 5 adulti e 4 giovani per l’America del Sud (Domingo Armando Manzo, Pedro Paolo Iaizzo, Guillermo Pablo Ialea, Chiara Daniela Panzillo, Maria Marinelli e Maximiliano Manzo dall’Argentina, Domenica Miozzi e Marystella Frncischiello dal Venezuela, Angela Maria Perrella Curiati dal Brasile) 4 adulti e 2 giovani per il Nord America (Bambino Gianfrancesco e Paolo Raffaela Siraco dal Canada, Alfredo Brunetti e Carmine Berardi dagli Usa), 2 adulti e 2 giovani per l’Australia (Palmina La Frenais, Nicola Umberto Sorella, Stephanie Cogno Maglieri e Onorina Carmen Di Re), 2 adulti e 2 giovani per l’Europa (Angelo Berardini, Andrew Antenucci, Fabrizio Verrecchia e Salvatore Sale).

Ma ci sono anche un rappresentante dell’Unimol (Claudio Massimo Colombo), il presidente dell’Anci (Pompilio Sciulli), un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali (Maria Francese) e uno degli enti di patronati locali Antonietta Turro), il direttore del servizio regionale competente ai rapporti con i molisani nel mondo (per ora non comunicato), nonché due rappresentanti di origine molisana delle associazioni presenti nel territorio nazionale, vale a dire Anna Carmen Perrella per l’associazione As.ve.mo con sede a Bojano e Antonio D’Ambrosio dell’associazione Pro Arturo Giovannitti con sede a Ferrazzano.