Termoli

Colpo durante la messa dell’Epifania: rubano le offerte dei fedeli e l’oro della Casa Canonica

Ladri in azione nella casa canonica di Santa Maria degli Angeli ieri, 6 gennaio, tra le 18 e le 18 e 30, mentre si celebrava la funzione religiosa in chiesa. I malviventi sono entrati dal retro, forzando una finestra del bagno, e hanno prelevato le offerte raccolte nel periodo in favore dei detenuti di Larino, quindi hanno svaligiata la casa del parroco portando via piccoli oggetti d'oro e "lavorando" con la fiamma ossidrica. Nessuna impronta. La polizia ha effettuato un sopralluogo anche con la Scientifica.