Cln Cus battuto a Regalbuto. Mister Sanginario: “Sconfitta giusta”

Il Circolo La Nebbia Cus Molise cade a Regalbuto dove non basta la rete del momentaneo 1-1 di Turek per fare punti. Nel primo tempo parte forte il Cln Cus Molise con Turek che spedisce al lato dopo aver saltato due avversari. La risposta locale è affidata a Capuano che prima conclude fuori e poi impegna De Lucia alla deviazione in corner. La formazione di Torrejon accelera, Martines per Chiavetta, conclusione deviata in corner.

Il Cln Cus Molise si difende con ordine e prova ad offendere sull’asse Barichello-Gava, la conclusione di quest’ultimo non è precisa. I siciliani tengono bene palla e un’azione personale di Martines si conclude con l’intervento di De Lucia a chiudere lo specchio. La più ghiotta occasione da rete capita però agli ospiti. Turek conclude dalla lunga distanza con il cuoio che si stampa sul palo a Beltran battuto.

E’ poi Barichello a suonare la carica: il brasiliano va via a sinistra e mette al centro, Di Stefano conclude ma trova la deviazione in angolo di un avversario. La sfida è piacevole e Barroso, a due passi da De Lucia gli tira addosso senza riuscire a trovare il bersaglio grosso. Dopo una conclusione di Triglia deviata, il Regalbuto passa. L’assist è di Barroso con Capuano che si fa trovare pronto all’appuntamento con la sfera e fa 1-0.

Locali ancora sul pezzo con Barroso che chiama alla grande risposta De Lucia. Il Cln Cus Molise non molla un centimetro e trova il pari. Barichello ruba palla in pressione e serve Turek. Per lo slovacco è facile piazzare alle spalle di Beltran il pallone dell’1-1.

Nella ripresa è subito Cln Cus Molise, Barichello serve Turek tiro largo. Ci prova poi Gava dalla distanza, sfera alta. La risposta del Regalbuto arriva su calcio di punizione, la conclusione è di Capuano, De Lucia devia. La formazione di Torrejon trova il sorpasso con un’azione avviata da Campagna, sfera a Gay Lopez, che serve al centro Capuano. Il numero 17 di casa mette alle spalle di De Lucia la palla del 2-1.

Il Cln Cus Molise non ci sta e prova la reazione. Palla tagliata di Barichello sul secondo palo, Di Stefano non arriva per un soffio. I molisani vogliono il pareggio: Turek salta due avversari e mette al centro, capitan Di Stefano viene anticipato al momento di concludere. Scampato il pericolo, gli isolani calano il tris con una ripartenza di Capuano che davanti a De Lucia non ha problemi a gonfiare la rete.

A questo punto mister Sanginario opta per il gioco a cinque con Di Stefano in versione ‘portiere’ ma la mossa non dà i frutti sperati. Al 14’05” piove sul bagnato per il Cln Cus Molise. Barichello, già ammonito, intercetta con la mano un colpo di tacco di Campagna. Calcio di rigore per i locali ed espulsione del brasiliano molto dubbia. Sul dischetto va Matines che tira alle stelle. Il Regalbuto cala il poker nel finale, sempre con Capuano. Il Cln Cus Molise avrà l’occasione per rifarsi sabato prossimo quando al Palaunimol giungerà il Sammichele.

“La sconfitta è meritata – argomenta il trainer del Cln Cus Molise – se nel primo tempo il match è stato equilibrato nella ripresa abbiamo mollato. Detto questo – chiosa – ritengo che l’espulsione di Barichello sia assurda”.

FUTSAL REGALBUTO 4

CLN CUS MOLISE 1

Futsal Rrgalbuto: Beltran, Gay Lopez, Perez, Chiavetta, Barroso, Martines, Orellana, Manno, Capuano, Vitale, Gualtieri, Campagna. All. Torrejon.

Cln Cus Molise: De Lucia, Badodi, Gava, Turek, Barichello, Di Stefano, Ferrante, Verlengia, Triglia, Pietrangelo, Zaccaria. All. Sanginario.

Arbitri: Gentile di Roma 1 e Stelluti di Ancona. Cronometrista: Inserra di Caltanissetta.

Marcatori: Capuano, Turek pt; Capuano (2), Barroso.

Note: ammoniti Barichello, Chiavetta, Martines. Espulso Barichello.