Red è uno splendido e dolcissimo cane di grossa taglia aggredito da un branco di randagi in Viale Colombo, a Guglionesi, alcuni giorni fa. Salvato in extremis dalle volontarie dell’associazione Zampe nel Cuore, è stato trasferito d’urgenza in una clinica veterinaria per i tanti morsi ricevuti, medicato e operato.

La sua è una storia a lieto fine: Red sta bene, tra non molto lascerà l’ “ospedale” per animali e ha anche trovato una adozione grazie alla sensibilità di quanti hanno letto l’appello per dargli una casa.

Il nuovo padrone tuttavia non vive in Molise e potrà occuparsi di Red solo tra qualche settimana. Nel frattempo il cagnone sarà “ospite” in una casa del posto, dotata di giardino. Ma serve una cuccia. E anche abbastanza urgentemente. Red ha bisogno di un riparo per la notte contro il freddo, e ci rivolgiamo ai lettori conoscendo la disponibilità e il buon cuore in momenti come questi.

Chi dispone di una cuccia adatta? Chi vuole regalarla (o prestarla) a questo meraviglioso animale protagonista di una disavventura per fortuna terminata bene? Chi volesse fare la buona azione può contattare Luigina al numero 342 721 2047. Grazie!