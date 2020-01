Il Campobasso butta alle ortiche una partita vinta. Doveva essere la sesta consecutiva, si è trasformata in un incubo. A proposito, il distacco dal Notaresco sale a 14 punti. E domenica prossima salterà il big match Danilo Alessandro, incappato nella quinta ammonizione.

RISPETTO TRA TIFOSERIE. Vento gelido e tempo da Lupi a Selvapiana: marsicani contro sanniti. Mirko Cudini deve fare a meno dell’infortunato Fabriani: a destra va di nuovo Pistillo. Per il resto, è la formazione delle cinque vittorie consecutive. Grande sportività tra le tifoserie, gli avezzanesi intonano “salutiamo la curva”, apprezzamento dalla Nord “salutiamo chi ci rispetta”.

AVEZZANO INTRAPRENDENTE. Rischia subito il Campobasso su un corner dell’Avezzano, provvidenziale la deviazione della difesa in angolo su tiro a botta sicura di Morales. Squadra contratta all’inizio: ricominciare dopo la sosta non è mai semplice. E poi contro c’è un’avversaria che appare rigenerata. La prima risposta porta il timbro di Cogliati che ci prova dal limite impegnando a terra Camerlengo.

VANTAGGIO A SORPRESA. Il gol nasce da un recupero di Brenci, palla ad Alessandro che assiste in tunnel Candellori, passaggio per Bontà bravo ad allargare per Zammarchi che rientra sul sinistro, tiro sporco e deviato in rete. La partita, complicata, è sbloccata. E Cogliati potrebbe chiuderla al 21’, quando ruba tempo e palla a Magri, salta un avversario ma la conclusione è strozzata e finisce fuori. Ma occhio al capovolgimento di fronte, con Traditi che colpisce di testa indisturbato nel cuore dell’area ma non prende la porta.

RADDOPPIO SFIORATO. I Lupi restano propositivi e pericolosi in avanti. Come alla mezz’ora con Cogliati che conclude dai sedici metri dopo il velo di Alessandro, il portiere si rifugia in corner. Alessandro si fa notare per una deliziosa punizione dai venti metri che esce di un pelo. Unica nota stonata l’ammonizione ad Alessandro: era in diffida, a Notaresco non ci sarà.

MATCH CHIUSO? Ricordata dagli ultras, a inizio ripresa, Nicoletta, la ragazza tragicamente scomparsa qualche giorno fa a Vinchiaturo. Era una grande tifosa rossoblù. Sul campo, intanto, Alessandro scalda i guantoni di Camerlengo su punizione. Il raddoppio è bello che confezionato al quarto d’ora, come nel primo tempo: Candellori è bravo a farsi rispettare in area, Camerlengo gli dice no ma la palla resta danzante sulla linea prima di entrare.

CLAMOROSO. Negli ultimi due minuti di recupero l’Avezzano riprende il match: prima Di Gianfelice segna su corner al 94′. Poi, al 95′ e 30 secondi rigore per gli abruzzesi per atterramento di Pistillo ai danni di Morales. Agate insacca il 2-2 incredibile. Contestato l’arbitro per i sei minuti di recupero apparsi esagerati. Delusione cocente.

CAMPOBASSO 2

AVEZZANO 2

CAMPOBASSO: Natale 6, Pistillo 6, Vanzan 6.5 (92′ La Barba), Brenci 6.5 (85′ Giampaolo), Menna 6.5 (77′ Sbardella s.v.), Dalmazzi 7, Bontà 6, Candellori 7, Cogliati 7 (75′ Musetti s.v.), Alessandro 7, Zammarchi 7 (84′ Tenkorang). A disposizione: Raccichini, Martino, La Vecchia, Della Ventura.

ALL.: Cudini 6.5

AVEZZANO: Camerlengo, Siragusa (62’ J. Puglielli), Di Giacomo, Di Gianfelice, Morales (77′ Kras), Magri, Traditi, R. Puglielli (60’ Cancelli), Di Curzio (68’ Agate), Rabbeni (51’ Masini), Quatrana. A disposizione: Testone, Cimino, Mennini, Di Renzo.

ALL.: Mecomonaco

ARBITRO: Rispoli di Locri

Assistenti: Fanara di Cosenza e Signorelli di Paola.

MARCATORI: 13’ Zammarchi, 59’ Candellori, 95′ Di Gianfelice (A), 96′ Agate (rig.).

Note: espulso al 21’ l’allenatore dell’Avezzano, Antonio Mecomonaco, per proteste. Espulso al 92′ Traditi (A) per doppia ammonizione Ammoniti Traditi, J. Puglielli, Morales (A), Alessandro, Tenkorang (C). Presenti circa 900 spettatori di cui una quindicina da Avezzano.

