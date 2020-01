È una visita molto particolare quella che i giocatori e lo staff dell’Inter hanno ricevuto nei giorni scorsi nel loro centro di allenamento della Pinetina. Fra i tifosi e i curiosi che hanno affollato l’area dove è possibile incontrare giocatori e allenatore al termine dell’allenamento c’era infatti Mario Fratino, uno dei ragazzi della squadra Calciocavallo FC Molise Milano, che da diversi anni portano avanti il nome del Molise dapprima solo nel capoluogo meneghino e da alcuni mesi anche in altre città d’Italia e d’Europa quali Roma, Bologna, Pescara e più di recente Londra.

Come al solito con ironia e buonumore, Fratino si è intrattenuto con i giocatori dell’Inter scambiando qualche parola con Lukaku, De Vrij, Borja Valero e Godin al quale è stato proposto un assaggio di caciocavallo.

Simpatico il siparietto con Danilo D’Ambrosio al quale è stato ricordato un suo ex compagno di squadra, il portiere molisano Fabrizio Cicanese. Al giovanissimo Sebastiano Esposito il consiglio: “l’anno prossimo non andare in vacanza a Formentera ma vieni in Molise”.

Simile anche lo scambio di battute con l’allenatore Antonio Conte. “Mister – ha detto il volto di Calciocavallo – l’anno prossimo quando scendi a Lecce fermati anche in Molise”. E l’ex ct della Nazionale ha ribattuto: “Sì a Termoli”, città che evidentemente conosce perché da lì si è imbarcato per le isole Tremiti negli anni scorsi, quando era stato anche braccato da una moltitudine di tifosi che aveva sgomitato per farsi fotografare con lui.

Da ultimo, al termine della visita alla Pinetina, non poteva mancare il saluto dello storico capitano e attualmente dirigente dell’Inter, l’argentino Javier Zanetti, che ha fatto il suo ‘In bocca al lupo’ a Calciocavallo Molise.

A chiudere il video che già sta raccogliendo entusiasti commenti e condivisioni sui social network, l’immagine di Mario Fratino che consuma alcuni prodotti tipici molisani nella sala stampa dell’Inter.