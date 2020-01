Cade albero sulla Provinciale vicino il “Ribo”: traffico bloccato

Impossibile transitare sulla Provinciale che collega Termoli, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni. Un albero secco e di grandi dimensioni è caduto, probabilmente a causa delle raffiche di vento, abbattendosi sulla strada e rendendo impossibile il transito in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è vicino il ristorante “Ribo”, in territorio di San Giacomo.

Gli automobilisti hanno contattato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, che dopo le ore 15 hanno preso in carico la segnalazione e sono partiti con i mezzi idonei per la rimozione dell’ostacolo. Intervento in corso dunque, ma ne frattempo disagi alla circolazione. Per fortuna nessuno passava nel momento della caduta, o le conseguenze dell’accaduto sarebbero state decisamente drammatiche.