Le porte di ingresso di sei locali del Borgo vecchio di Termoli sono state forzate nella notte scorsa. Tutti i tentativi di furto sono andati a vuoto ma al Paese vecchio termolese cresce la preoccupazione e la rabbia dei commercianti, anche perché dopo i casi di vandalismo sempre frequenti, di recente si sono verificati dei furti e degli altri tentativi di scasso.

Ingressi forzati, portoni di legno seriamente danneggiati, segni evidenti del passaggio di malintenzionati. Brutto risveglio questa mattina 8 gennaio per gli esercenti di via Duomo. Gli ignoti che hanno provato a penetrare nelle attività commerciali si sono infatti concentrati in un’area molto ristretta, che copre essenzialmente via Duomo dall’intersezione con via Pustierla, fino al vicolo di via Rocco Mugnano.

Foto 2 di 2



Proprio lì il danno maggiore, causato al portone di ingresso del ristorante pizzeria ‘Sognadoro’ che è stato scassinato. I ladri sono riusciti a rompere il portone e forzare la porta, ma senza riuscire a entrare.

Colpite anche la sartoria delle sorelle Benaduce, la Locanda Alfieri, la pizzeria ‘Generale Custer’, la Ceramica ‘Luna nel borgo’ e il ristorante ‘Federico II’. In tutti i casi i malviventi si sono arresi dopo aver capito che non sarebbero riusciti a entrare.

“Una signora che abita qui – riferisce una commerciante – ha sentito dei rumori attorno alle 4. Pensiamo quindi sia successo attorno a quell’ora”. Dalla Locanda Alfieri fanno sapere di aver regolarmente inviato alla Polizia Municipale le targhe delle auto autorizzate all’ingresso nel Borgo nelle scorse ore. Siccome il sistema di videosorveglianza almeno nel Paese vecchio funziona, è possibile quindi controllare se altre auto non autorizzate sono entrate da uno dei due ingressi del Borgo. Proprio dalle telecamere potrebbe arrivare qualche indizio in più.

Ma non è detto che i malintenzionati siano arrivati in auto. Purtroppo la sensazione che si vive nel luogo più bello di Termoli, meraviglia per tutti i turisti, è che soprattutto d’inverno questo posto diventa terra di nessuno, abbandonato a se stesso, preda di vandali e ora anche di ladri. Qualche giorno fa un residente di Montecastello ha subito un furto. Qualcuno gli è entrato in casa, mettendola a soqquadro e rubandogli il computer. La bici di un altro residente è sparita, mentre un’altra attività commerciale di via Duomo, nel tratto più vicino alla Torretta Belvedere, ha subito una visita inattesa qualche giorno fa, poco prima dell’alba.

Anche in quel caso la porta è stata forzata, ma siccome era mattina presto la titolare che abita proprio lì si è affacciata per vedere cosa stesse accadendo e ha scoperto un giovane scappare in fretta, stando al racconto di chi l’ha ascoltata.

In quel caso si può ipotizzare una ragazzata, ma stavolta appare diverso e al Borgo c’è amarezza. “Metto il locale in vendita – annuncia una delle vittime del tentativo di scasso di stanotte -. Non ne possiamo più. D’estate un controllo continuo di tutti gli enti, d’inverno non si vede nessuno. Abbiamo passato tutto il mese di dicembre praticamente senza la luce dei lampioni. Siamo abbandonati“.

Intanto sono state allertate le forze dell’ordine e si sta pensando a una denuncia collettiva per quanto accaduto.