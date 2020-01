Bimbo morto in A14, disposta autopsia. Dolore fra i parenti molisani

Si farà l’autopsia sul corpo del piccolo di tre anni che martedì pomeriggio 14 gennaio ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sulla A14 in territorio di Chieuti, pochi chilometri dopo lo svincolo per Termoli.

Il bimbo era nato proprio a Termoli ma viveva con la sua famiglia a Lesina. Molisani anche diversi suoi parenti, residenti fra San Martino in Pensilis e la stessa Termoli, dove il dolore è immenso per una perdita così prematura.

Il magistrato della procura di Foggia ha infatti disposto l’esame autoptico che si terrà all’obitorio di San Severo per stabilire le cause precise del decesso. Il bimbo è morto per le gravi lesioni riportate, ma si cercherà di capire se il seggiolino sul quale sedeva al momento del tamponamento ad alta velocità in A14 direzione Nord, era allacciato oppure no. Solo dopo l’autopsia verrà dato il nulla osta per i funerali.

Intanto sono serie ma stabili le condizioni del papà, soccorso in elicottero e ricoverato all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Si trova invece in un letto d’ospedale del San Timoteo di Termoli un altro dei feriti, vale a dire il conducente dell’altra auto che è un uomo originario di Apricena.