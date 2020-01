Le previsioni in Molise

VENERDÌ 17 Ancora una giornata di bel tempo in Molise con cieli prevalentemente sereni a causa dell’alta pressione che sta garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il centro sud. La foschia sarà presente sia al mattino che dopo il tramonto nell’area frentana mentre qualche addensamento nuvoloso con piovasco è previsto esclusivamente a Isernia. L’area matesina, come pure l’alto Molise, si presenteranno nuvolosi durante la notte quando comincerà un graduale peggioramento delle condizioni meteo in estensione anche sul resto del territorio. Le temperature minime diminuiranno anche se di poco e comunque in linea col periodo. Venti deboli e bacino adriatico mosso

SABATO 18 Il weekend appena iniziato porta qualche debole pioggia e molte nubi su gran parte della regione. Da oggi l’anticiclone si allontana per far posto a correnti atlantiche che potrebbero portare anche nevicate sopra i mille metri. Dalla provincia di Isernia gli addensamenti si sposteranno verso l’area centrale mentre ci saranno cieli più sereni in basso Molise. Col trascorrere delle ore l’isernino e la zona attorno al capoluogo saranno più soleggiati (pioggia a Cercemaggiore) mentre al tramonto qualche debole piovasco interesserà i centri costieri come Montenero di Bisaccia. Insomma schiarite e annuvolamenti si alterneranno per l’intera giornata di sabato, ci sarà ancora un calo delle temperature nei valori minimi, i venti saranno moderati sulla costa e il mare poco mosso.

DOMENICA 19 Ancora instabilità con possibilità di pioggia: la nuvolosità irregolare e tratti intensa sarà presenti per tutta la giornata alternandosi a schiarite e portando piogge deboli in nottata a San Martino in Pensilis.