Befana venti venti

di Antonio Andriani

A Natale, mi son perso.

Ritornando piccino,

ho scritto col pennino.

Un disastro, che frana,

cestinate le bozze;

vergo ‘r con più coraggio.

Sarà già in viaggio,

la bella cortigiana.

Voglio un film di Fellini,

nuovo e non restaurato,

che lasci senza fiato.

A Termoli, tramontana

e tanta neve. Sul mare,

ghiacciato tutto quanto,

rally d’auto. Che incanto

quest’anno la Befana!

Andri261219 Parafrasi = alla befana del nuovo decennio non potevo non rivolgere che delle richieste mirate. La prima riguarda la possibilità di vedere un nuovo film del regista riminese, il 20 gennaio saranno cento anni dalla sua nascita. La seconda è in chiave ecologica, poiché se ci fosse meno inquinamento e le temperature fossero proporzionate alle stagioni anche qui in città potremmo avere più neve e, magari, il mare ghiacciato su cui svolgere spettacolari rally d’auto. E basta con lo stereotipo della Befana poco aggraziata ed in là con gli anni! La presente poesia è un’odicina anacreontica, 16 versi settenari con il seguente schema metrico: ABBC-DEEC-FGGC-HIIC. Anche il titolo è di sette sillabe.