Due sconfitte su due nel quarto turno di ritorno della serie C Silver di pallacanestro Abruzzo/Molise per le formazioni termolesi oggi 19 gennaio.

L’Air Basket è stata superata in rimonta per 68-64 dal Silvi in trasferta dopo una gara che l’aveva vista lungamente in vantaggio. Avanti di un solo punto all’intervallo lungo, Marinaro e compagni erano a +10 sugli abruzzesi a dieci minuti dalla fine, ma nell’ultimo periodo si sono fatti travolgere. Miglior marcatore Suriano con 21 punti messi a segno. In classifica l’Air resta a quota 14 punti.

Di seguito il tabellino dell’incontro:

Silvi Basket – Air Basket Termoli 68-64

Silvi Basket: Neri 10, Piscione 16, Di Giorgio 24, Di Febo 10, Zack 6, Di Blasio 2 , Cancelli , Bragante n.e.

Air Basket Termoli: Marinaro 5, Noel 10, Sabetta 4, Porfidia 6, Ventrone 2, Gueye 8, Suriano 21, Ponsanesi 8, Talia NE, Cappella NE, Pasquale NE, Severo NE.

Sconfitta con molto meno scarto rispetto alle prime uscite stagionali invece per l’Airino che oggi pomeriggio ha perso al PalaSabetta per 45-109 contro la Torre Spes, ma è riuscita persino a fare più punti degli avversari nell’ultimo periodo.

Da segnalare i 13 punti di Lentinio e i 10 di Venditto. L’Airino resta sempre ultima in classifica a zero punti.

Qui il tabellino:

Airino. 45

Torre S. 109

Arbitri De Carlo M. Di Pietro L.

Parziali 6-28 8-26 13-39 18-16

Airino

Lentinio 13 Venditto 10 Raffaele, Grasso L, Inno 4 Landolfi 3 Morelli ne Madera 9 Grasso S. ne Del Grande 6

All. Coppola

Ass. Perugini

Torre S.

Di Flavio 2 Leonzio 6 Febo 26 Villalba 19 Bertona 2 Orsini, Comignani 22 Di Rocco 2 Stiepanovic 11 Cicchini 10 Pagliaroli 7 Mariani 2

All. Patricelli

Ass. D’Ortenzio