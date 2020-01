Avvocato aggredito, Aiga Molise: “Vicini alla collega”

L’Aiga Molise esprime solidarietà e vicinanza alla collega Mariangela Di Biase, componente dell’Ufficio Legislativo Aiga, vittima di aggressione subita all’interno del suo studio legale.

A riferirlo è il coordinatore regionale del Molise, l’avvocato Fausi Khalifh Iannucci: “Nel giorno in cui gli stati generali dell’Aiga erano riuniti a Torino per il Congresso Direttivo Nazionale ed il Molise incassava altri riconoscimenti importanti con la nomina nella fondazione Bucciarelli a coordinatore del dipartimento di diritto amministrativo per il collega Ennio Cerio del foro di Campobasso e quella di componente del dipartimento di procedura penale per collega Andrea Del Corpo del Foro di Isernia nonché quella di componente per la dottoressa Anna Malatesta del foro di Larino della nascente Consulta Nazionale dei praticanti, si è registrato un grave fatto che ha scosso tutti” scrive Iannucci.

“L’aggressione subita dalla collega Di Biase, già coordinatrice regionale, proprio nella giornata internazionale degli Avvocati in pericolo conferma ancora una volta l’importanza e la centralità della figura dell’avvocato nella società e la difficoltà nella quale operano gli avvocati nello svolgimento della professione.

L’associazione a livello nazionale ha già da tempo sensibilizzato le forze politiche, depositando una proposta di legge volta all’inserimento dell’aggravante delle lesioni cagionata agli Avvocati nell’esercizio della professione. Le sezioni molisane di cui l’amica Mariangela fa parte le sono vicine umanamente e le fanno gli auguri per una pronta guarigione”.

Si registra che a metà gennaio, l’avvocato D’Errico del foro di Bologna e presidente delle Camere Penali, veniva minacciato e che il fenomeno che colpisce l’intera avvocatura non può essere sottovalutato”.