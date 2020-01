Auto finisce nella rotonda dopo lo scontro, un ferito in ospedale

Dopo lo scontro ha terminato la sua corsa nella rotonda che si trova davanti all’Iperfamila. La Fiat 500 è stata una delle due vetture coinvolte nell’incidente avvenuto intorno alle 13 di oggi, 12 gennaio, nel quartiere San Giovanni di Campobasso. Chi era a bordo della piccola utilitaria probabilmente ha temuto il peggio: nell’impatto la vettura si è rigirata ed è finita fuori strada, nell’aiuola che circonda la rotonda.

Subito la telefonata al 118. Sul posto l’ambulanza che ha soccorso e trasportato in ospedale una delle persone ferite, il passeggero a bordo della Fiat 500.

Per i rilievi e per accertare le responsabilità del sinistro è giunta sul posto una pattuglia della Polizia Municipale. In base alle prime ricostruzioni, la Fiat 500 viaggiava in direzione San Giovanni dei Gelsi quando avrebbe impattato contro un’altra vettura che sopraggiungeva da una traversa laterale.

L’incidente ha creato qualche disagio alla circolazione in un crocevia importante per la viabilità cittadina, snodo nevralgico per raggiungere il quartiere San Giovanni e raggiungere la Fondovalle del Tappino.