Arance della salute, raccolta fondi di Airc e Avis in Piazza Monumento

Airc e Avis in piazza insieme questa mattina 25 gennaio per vendere le arance della salute, iniziativa promossa come ogni anno dall’associazione italiana ricerca contro il cancro.

Una sacca di agrumi da acquistare per contribuire alla raccolta fondi a favore della ricerca contro quello che si può definire il male che sta caratterizzando gli ultimi decenni in tutto il mondo.

I volontari di Airc e Avis Termoli si sono sistemati in Piazza Monumento, all’imbocco del tratto pedonale di corso Nazionale, dove hanno incontrato i cittadini più sensibili al tema.

Ancora una volta l’Avis Termoli, con in testa il presidente Mario Ianieri, ha dimostrato sensibilità al tema della donazione. Sempre a questo proposito, l’Avis Termoli ha di recente rinnovato l’appello a donare sangue e in particolare quello di gruppo sanguigno Zero negativo, di cui l’ospedale San Timoteo di Termoli ha particolarmente bisogno.

foto da pagina Facebook Avis Termoli