Applausi ed emozioni per il concerto dell’organista del Papa

Applausi ed emozioni per il concerto del maestro Gianluca Libertucci organizzato lo scorso 3 gennaio nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Rotello. Un ospite d’eccezione, conosciuto come “l’organista del Papa” che ha richiamato in tanti per condividere momenti significativi in una cornice che ha accompagnato al meglio le esecuzioni.

Libertucci è organista nella Basilica di San Pietro in Vaticano (Vicariato), della Cappella dei Santi Martino e Sebastiano della Guardia Svizzera Pontificia, delle Udienze Generali del Papa e della chiesa di Santa Maria dell’Orto in Trastevere. Il programma ha previsto musiche e brani (Sonata, Pastorale, Toccata, Rondò e altri) che hanno attraversato i secoli rinnovando un messaggio sempre attuale. Opere di Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli, Leonardo Leo, Giuseppe Aldrovandini, Domenico Zipoli, Domenico Scarlatti, Andrea Lucchesi, Pietro Domenico Paradisi e Niccolò Moretti. Un evento riuscito e coordinato dal parroco, don Marco Colonna, che ha ringraziato il maestro Libertucci a nome della comunità rotellese e tutti coloro che sono intervenuti.