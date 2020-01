Antiquariato

Di Alessio Toto

A volte sono un’opera d’arte o un mobile, ma posso essere argenteria, porcellana, un libro, oppure una scultura e un oggetto antico, insomma devo avere almeno centocinquanta anni. Ho una certa ostilità verso l’ambiente moderno, sono raro e prezioso, ricco di fascino e stile, pronto in qualsiasi momento a ritornare prepotentemente sulla scena dei vostri giorni. Insieme alla storia, unisco il gusto per il bello alla cultura, ho attraversato secoli, ma potete trovarmi nelle fiere, aste, gallerie, esposizioni e negozi, così come una persona malata ha bisogno di cure per rimettersi in sesto, anch’io necessito di restauro, pazienza e passione, se voglio riapparire a prezzi elevatissimi. Mi sento un anziano, bisognoso di essere apprezzato e assistito, collezionarmi significa sapere, garantisco una fonte sicura di investimento, difficilmente perdo valore, anzi ho buoni tassi di crescita. In definitiva, sono come un vostro ricordo: vi accompagna sempre e ritorna attuale oggi.

(Alessio Toto…Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)