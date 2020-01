Antica Cattedrale: incanto e contemplazione nella esposizione dei presepi

La tradizione del presepe a Guardialfiera, presente da 33 anni nella manifestazione del Presepe vivente a Piedicastello, è intensificata da alcuni anni dall’esposizione dei presepi nell’antica cattedrale.

Quest’anno sono venti i presepisti partecipanti alla mostra, con numerose ed originali composizioni, collocate sugli altari laterali, nel silenzio della navata della chiesa.

Come la cripta della cattedrale fa da scenario nell’essenzialità della sua bellezza preromanica alla rappresentazione della vivente Sacra Famiglia, così la navata superiore diventa solenne scena museale per i presepi. Essi sono disposti con la semplicità di un allestimento che respira con le antiche pietre e si coniuga con il clima di stupore suscitato dalla misticità del tempio sacro, dalle sue statue barocche, dai numerosi simboli scultorei e dalla percezione del senza-tempo che la costruzione emana.

Così, nel silenzio della sera, le luci frammentate e brulicanti dei presepi invitano i visitatori del presepe vivente, che già hanno risalito Piedicastello giungendo in fine alla cripta, a completare l’immersione nell’evento natalizio con la visita ai presepi in chiesa.

Vi trovano presepi tradizionali ed altri con tocchi del contemporaneo, presepi di grandi composizioni ambientali e fedeli dettagli riprodotti con minuzia e proporzione e vi trovano anche invenzioni originali. È un campionario di fantasia creativa, con materiali più disparati ed elaborazioni dalle più complesse fino a quelle realizzate all’insegna dell’essenzialità, ma sempre è presente in ogni opera la concreta tenerezza di Dio che si fa bambino, invitandoci a seguirlo sulla via dell’umiltà.

Dalla visita ai presepi di Guardialfiera non può che scaturire stupore e gioia, sentimenti di cui ha urgenza il nostro mondo carico di cinismo ed ansia, che ha perduto una delle facoltà più belle: la capacità dell’incanto e della contemplazione, che invece il presepe ripropone.

I Presepisti partecipanti alla mostra sono convocati nell’antica cattedrale domenica 12 gennaio alle ore 17.30 per il finissage.