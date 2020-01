Ancora un cinghiale investito sulla strada, paura ma nessun ferito

Ancora un incidente causato dall’attraversamento di un cinghiale sulle strade molisane. L’ultimo che viene segnalato in ordine di tempo è di ieri, 22 gennaio, attorno alle ore 18, sulla strada provinciale 81 che conduce verso San Felice del Molise.

Un’auto ha centrato in pieno un ungulato che attraversava la carreggiata, ferendolo mortalmente. L’animale è infatti morto praticamente sul colpo adagiandosi sul ciglio della strada.

Per fortuna solo tanta paura e danni ingenti all’auto che ha investito il cinghiale, ma la persona alla guida non ha riportato ferite. L’allarme resta alto anche in conseguenza della morte di uomo che a Montenero è finito fuori strada con l’auto proprio per schivare un ungulato, finendo in ospedale dove poi ha perso la vita il 3 gennaio scorso.