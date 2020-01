Le previsioni in Molise

LUNEDÌ 20 Inizio di settimana tra nubi e instabilità con temperature basse ma comunque in linea col periodo invernale. Il cielo della regione sarà coperto o molto nuvoloso per l’intera giornata di oggi anche se non si prevedono piogge o fenomeni particolarmente rilevanti se non sul litorale termolese dove si prevede una debole pioggia a intermittenza. Gli effetti di queste correnti umide dovrebbero avere i giorni contanti: già da domani, infatti, i cieli saranno più azzurri.

MARTEDÌ 21 Comincia a migliorare da oggi la situazione dopo aver subito gli effetti delle correnti settentrionali foriere di freddo e instabilità. Ampie schiarite si alterneranno alle nubi fino alle sera quando il cielo sarà finalmente libero da coperture ma piuttosto fosco in basso Molise. Nessuna variazione sensibile della temperatura.

MERCOLEDÌ 22 Un mercoledì all’insegna del bel tempo su tutta la regione dove insisteranno velature appena accennate e comunque senza pioggia. La foschia sarà particolarmente presente in basso Molise all’alba e soprattutto al tramonto quando a Termoli arriverà nebbia densa a ridurre sensibilmente la visibilità. Si raccomanda prudenza alla guida. Anche la colonnina di mercurio inizia a risalire grazie all’alta pressione che da oggi torna sulla penisola garantendo condizioni di stabilità.