Le previsioni in Molise

GIOVEDÌ 23 Cielo azzurro oggi in Molise: il merito è ancora dell’alta pressione che regala un tempo stabile e soleggiato protagonista dell’intera giornata velata da qualche innocua nuvola pomeridiana ma soprattutto da foschia che farà la sua comparsa in basso Molise dopo il tramonto. Salgono anche le temperature sia nei valori minimi che in quelli massimi con punte di 13 gradi sul litorale adriatico e nel venafrano. Venti deboli e mare poco mosso.

VENERDÌ 24 Non si registrano fenomeni rilevanti neppure oggi: il sole splenderà su tutto il territorio regionale grazie all’alta pressione. Un peggioramento è previsto in nottata in particolare nell’area matesina. Foschia al mattino e in serata in basso Molise. Calano seppur di poco le temperature nei valori massimi, più sensibile la diminuzione in quelli minimi.

SABATO 25 Pioggia debole nella provincia di Isernia già dalle primissime ore del mattino. Poi gli addensamenti si sposteranno nell’area centrale e sul capoluogo di regione dove pioverà, anche se poco, fino alla sera quando le nubi si diraderanno lasciando molto coperto il cielo molisano. Non va meglio nell’area frentana e sulla costa dove la giornata sarà grigia anche se non pioverà in attesa dell’ormai consueta foschia che sta accompagnando questo variabile mese di gennaio. In risalita la colonnina di mercurio nei valori massimi con punte anche di 16 gradi a Termoli nelle ore più centrali di questo sabato.