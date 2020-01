“Epifania tutte le feste porta via”: e così, dopo uno stop di qualche mese, l’Anas è tornata a lavoro in via del Mare. Il cantiere, aperto lo scorso giugno sul cavalcavia di I categoria che sovrasta l’autostrada, era fermo da un po’ di tempo. Venerdì 10 gennaio, invece, sono ricomparsi i due semafori che consentono il transito delle vetture a senso unico alternato: il primo è posizionato in pianura, poco prima dell’inizio del marciapiede in prossimità dell’imbocco della tangenziale, mentre il secondo si trova al termine della salita che permette di raggiungere Contrada Porticone provenendo dal mare.

I mezzi e gli uomini dell’Anas, a lavoro fin dalle prime ore dell’alba, stanno procedendo alla messa in sicurezza dei marciapiedi di competenza dell’azienda. Mesi addietro, dopo aver transennato i due tratti del marciapiede con la rete arancione, impedendo di fatto il passaggio dei pedoni, sulla carreggiata che dal quartiere di Contrada Porticone porta al Lungomare Cristoforo Colombo, erano apparsi i giunti che tuttora costringono le auto a rallentare la velocità.

Un buon segno, quest’ultimo, se si considera che ci troviamo in una delle zone in cui si tende ad aumentare la velocità di percorrenza, in barba ai limiti imposti dalla legge che consentono il transito ad un massimo di 50 chilometri orari. Oggi, invece, si è proceduto all’eliminazione totale del tratto pedonale che, nelle prossime settimane, verrà ripristinato con una nuova pavimentazione che consentirà una maggiore sicurezza a pedoni e corridori che, quotidianamente, percorrono l’arteria.