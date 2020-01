Nella giornata di oggi, martedì 7 gennaio, l’amministrazione comunale ha lanciato un’iniziativa riguardante i 40 abeti che nel periodo natalizio hanno abbellito piazza Pepe. Possibile per i cittadini residenti nell’area di Campobasso che ne hanno fatto richiesta ottenere gratuitamente uno dei 40 alberi di Natale. Si parla al passato perché sono andati a ruba, già tutti assegnati.

Ne ha parlato su RaiRadio2 il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, intervenuto intorno alle 18 nella trasmissione ‘Caterpillar’ con Massimo Cirri e Sara Zambotti: “Abbiamo scelto di dare la possibilità, in ordine di richiesta, di prendere i 40 abeti da vivaio utilizzati per l’abbellimento di piazza Pepe e piantarli nel proprio giardino o in altre aree. Il nostro è un clima adatto per la buona sopravvivenza di questi alberi. Ne avremo 40 nuovi in città nell’ottica della riforestazione urbana. Posso già annunciare che sono praticamente finiti nell’arco di due ore. Quando è gratis vanno via che è una bellezza…”.

L’assessore all’ambiente, Simone Cretella, specifica che “si tratta di abeti da vivaio che potranno così essere ripiantati in aree del territorio cittadino, anche privato”. Per poter fare richiesta degli abeti è necessario contattare l’URP del Comune di Campobasso, con sede al piano terra di Palazzo San Giorgio, e fissare un appuntamento per il ritiro.