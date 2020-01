Al volante ubriachi e senza assicurazione, due denunce dei Carabinieri

Guida senza assicurazione e con revisione scaduta, e ancora guida sotto effetto di alcool. È il bilancio dei controlli serrati sulle strade che i Carabinieri della Compagnia di Termoli stanno mettendo in atto negli ultimi giorni, anche alla luce di recenti episodi di cronaca nazionale e non solo che hanno sottolineato il fenomeno della violazione delle norme del Codice della Strada, con conseguenze a volte drammatiche.

L’attenzione dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia si è concentrata sui mezzi in transito sulle arterie principali della città adriatica.

Nel corso degli accertamenti è stato beccato un uomo molisano alla guida di un’auto sprovvista di assicurazione e con la revisione scaduta. Subito è scattato il sequestro del mezzo con ritiro della carta di circolazione.

Ieri sera 14 gennaio, invece, una pattuglia dello stesso reparto ha fermato un veicolo su cui viaggiava un uomo, un 39enne originario dell’Europa dell’Est ma residente in Molise, in stato confusionale. La prova del test dell’etilometro ha confermato i sospetti degli agenti: il tasso alcolemico era abbondantemente superiore al limite consentito. Non solo perché l’uomo circolava nonostante la patente gli fosse stata sospesa. Per il 39enne è dunque scattata l’immediata denuncia per guida in stato di ebrezza con il relativo sequestro del mezzo.