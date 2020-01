Al Liceo D’Ovidio torna la Open Night: dalla Web Tv alla pittura in 3D

Tutto pronto al Liceo Classico e Scientifico “F. D’Ovidio” di Larino per il secondo appuntamento con l’Open night, in programma per venerdì 17 gennaio, dalle 17 alle 20, presso la nuova sede di Via Cuoco, 41.

Dopo il grande successo ed il gran numero di presenze fatti registrare lo scorso 13 dicembre, gli studenti stanno preparando tante fantastiche attività laboratoriali per raccontare ai loro futuri compagni, alle loro famiglie e a tutti gli ospiti che vorranno partecipare, con quanto entusiasmo stanno vivendo l’avventura della conoscenza.

Sarà possibile coinvolgersi da protagonisti nelle esperienze che ogni giorno i nostri studenti vivono nel laboratorio musicale e in quello di disegno; si potranno altresì apprendere i primi rudimenti per improvvisarsi archeologo o anche regista nel laboratorio della WEB TV.

Sono inoltre previste tante attività ludico-didattiche in greco e in altre discipline, oltre a pittura 3D e a tantissimi simpatici e coinvolgenti esperimenti che si svolgeranno nel laboratorio di scienze, quali la chimica dei colori e il micromondo.