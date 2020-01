Agricoltura, sbloccati pagamenti alle aziende per 10 milioni

La Regione Molise ha sbloccato i pagamenti alle aziende per quanto concerne le misure a Investimento e Superficie. Verranno garantiti, secondo quanto riferisce l’assessorato all’Agricoltura, i pagamenti alle aziende agricole per le misure a Investimento 10, 11 e 13 (Agroambiente, Biologico e Integrato) relative alle annualità che vanno dal 2015 al 2018 e per un importo complessivo di ben 10 milioni di euro.

“Parte quindi decisamente col piede giusto il 2020 dell’agricoltura molisana, anche alla luce di un’altra buona notizia: entro il mese di febbraio saranno infatti liquidate a saldo, con procedura automatizzata, tutte le imprese per l’annualità 2019 delle misure a Superficie.

La previsione di spesa per quest’anno è pari a circa 35 milioni di euro, in modo da raggiungere il fatidico obiettivo ‘n+3’ già il prossimo mese e introdurre risorse consistenti in un settore che non ha certo superato completamente le sue tante criticità ma può affrontare forse con meno patemi il futuro” scrive l’assessorato.

“Tutto ciò – commenta l’assessore al ramo Nicola Cavaliere – grazie all’impegno del Presidente, della Giunta e dell’intera maggioranza regionale, che non solo sta garantendo le risorse necessarie al cofinanziamento (in linea con l’andamento di spesa), ma tiene fede alle linee di programmazione fissate a inizio legislatura”.

“Le difficoltà – aggiunge Cavaliere – non mancano e c’è molto da lavorare per rimuovere vecchi e nuovi ostacoli che ancora frenano lo sviluppo di un comparto fondamentale per la sopravvivenza stessa del territorio. La Regione dimostra però con i numeri e con i fatti di essere vicina alle aziende. Con una strategia – conclude – ben chiara e con lo sguardo rivolto al domani. Nei prossimi mesi avvieremo gli incontri con il partenariato per cominciare a scrivere insieme la programmazione 2021 – 2027”.