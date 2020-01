Addio ad Antonio Sappracone, presidente regionale dei Bersaglieri

Aveva 71 anni ed era un punto di riferimento per i Bersaglieri del Molise, oltre che volto conosciuto a Petacciato. Nelle scorse ore Antonio Sappracone è morto all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni.

Se n’è andato assistito dall’amore della moglie e dei tre figli un personaggio da sempre attivo nel mondo dell’associazionismo locale. Per anni presidente della Libertas, ha avviato allo sport intere generazioni di giovani molisani.

Era da qualche tempo anche presidente della sezione regionale dei Bersaglieri, che aveva guidato nel maggio scorso al raduno nazionale di Matera, o in molte altre occasioni (in foto un raduno tenutosi proprio nel suo paese natale). Molti Bersaglieri, non solo dal Molise, presenzieranno alle esequie con la tipica divisa e i cappelli piumati.

Il feretro farà rientro a Petacciato mercoledì pomeriggio, mentre i funerali si terranno giovedì pomeriggio 30 gennaio alle 15 nella chiesa di San Rocco del Comune adriatico.