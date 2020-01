E’ morto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, dopo 13 giorni di ricovero in ospedale il 49enne che era finito fuori strada sulla strada fra Montenero e San Salvo per evitare un cinghiale.

Trasportato da un’ambulanza del 118, era arrivato al pronto soccorso di Termoli la sera di domenica 22 dicembre in condizioni gravi, ma i medici del nosocomio di viale San Francesco erano riusciti a tenerlo in vita fino a oggi, lanciando fra l’altro un appello a donare sangue.

Purtroppo questo pomeriggio poco prima delle 14 il decesso a causa delle gravissime ferite riportata da A.M., alla guida dell’auto con a bordo anche un familiare in quella tragica serata. Per fortuna quest’ultimo non subì gravi conseguenze, mentre il 49enne riportò diverse fratture, compresa la rottura della milza.

L’incidente venne provocato da un cinghiale spuntato fuori all’improvviso sulla strada fra Montenero di Bisaccia e San Salvo, al confine fra Molise e Abruzzo, come ormai succede troppo spesso sulle strade della zona. Incidenti a ripetizione, persone ferite e animali abbattuti non sono serviti per prendere i dovuti provvedimenti.

Adesso c’è un incidente mortale, un fatto di enorme gravità che richiama alle conseguenze le istituzioni incapaci di trovare gli accorgimenti per evitare tragedie di questo genere.