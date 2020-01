34enne accoltellato alla stazione di Petacciato, trovato l’aggressore

Un uomo è stato accoltellato questo pomeriggio 2 gennaio attorno alle 15 nei pressi della stazione ferroviaria di Petacciato-Montenero, a pochi metri dal semaforo della Statale 16 in territorio di Petacciato marina.

Il 34enne R.C. di Vasto è rimasto ferito al volto in maniera non grave ed è stato ricoverato in pronto soccorso, al San Timoteo di Termoli. Oltre a diversi tagli presentava segni di una colluttazione. Il taglio più grave, fra la faccia e il collo, è quello che l’ha messo più a rischio, ma per fortuna se l’è cavata con 15 giorni di prognosi e nel tardo pomeriggio è stato dimesso dall’ospedale.

L’aggressore è invece fuggito pochi attimi dopo il fattaccio ma i carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Petacciato sono riusciti a rintracciarlo dopo una breve indagine. Secondo quanto trapela dovrebbe essere un uomo del posto. Al momento non è stata trovata l’arma utilizzata per colpire il 34enne, quindi non si sa se possa essersi trattato di un coltello o taglierino.

Non si conoscono con precisione i motivi dell’aggressione avvenuta in una zona che d’inverno è scarsamente frequentata, con poche abitazioni limitrofe. Alla base della lite, poi degenerata in aggressione, ci sarebbe una questione di denaro. I carabinieri stanno indagando per far luce su quanto accaduto.

Sul luogo dell’accoltellamento oltre ai carabinieri anche l’ambulanza del 118 da Montenero di Bisaccia.

seguono aggiornamenti