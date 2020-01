34enne accoltellato alla stazione di Petacciato, caccia all’aggressore

Un uomo è stato accoltellato questo pomeriggio 2 gennaio attorno alle 15 nei pressi della stazione ferroviaria di Petacciato-Montenero, a pochi metri dal semaforo della Statale 16 in territorio di Petacciato marina.

Il 34enne, R.C. di Vasto è rimasto ferito al volto in maniera non grave ed è ricoverato in ospedale, al San timoteo di Termoli. Oltre a diversi tagli presenta segni di una colluttazione.

L’aggressore è invece fuggito pochi attimi dopo il fattaccio e i carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Petacciato sono sulle sue tracce.

Non si conoscono con precisione i motivi dell’aggressione avvenuta in una zona che d’inverno è scarsamente frequentata, se si eccettua la presenza di un ristorante con una clientela composta in gran parte da camionisti.

Sul luogo dell’accoltellamento oltre ai carabinieri anche l’ambulanza del 118 da Montenero di Bisaccia.

seguono aggiornamenti