Weekend freddo con neve anche a bassa quota

Le previsioni in Molise

SABATO 28 Freddo, pioggia e deboli nevicate anche a bassa quota oggi sul Molise: l’alta pressione che ci ha regalato un Natale di sole si sta allontanando favorendo la discesa di correnti balcaniche responsabili dei fiocchi e del vento forte che soffierà soprattutto sulla costa adriatica. La mattina sarà per lo più soleggiata nella provincia di Isernia ad eccezione dei paesi di montagna come Agnone e Capracotta dove il cielo sarà coperto già dalle prime ore del giorno con deboli nevicate. Sul resto della regione nubi e piovasco fino al pomeriggio quando un peggioramento delle condizioni meteo e un brusco calo delle temperature porteranno neve a Frosolone, Carovilli e altra pioggia nell’area frentana e nel Molise centrale. Un ulteriore abbassamento della colonnina di mercurio farà nevicare anche a Campobasso e nei comuni dell’hinterland. Moderatamente imbiancato anche il basso Molise: previsti fiocchi a Casacalenda e pioggia a Termoli. La precipitazione dovrebbe attenuarsi durante la notte ma sarà molto freddo. I venti saranno tesi e i mari mossi.

DOMENICA 29 Ancora un giornata di instabilità con diversi comuni imbiancati sia in montagna che in collina. Deboli nevicate, alternate a schiarite e nuovi addensamenti nuvolosi, renderanno particolarmente variabile la giornata che resterà molto fredda sfiorando anche meno sette gradi nelle località di montagna. I fiocchi cadranno in alto Molise ma anche nell’area del Fortore e sul versante frentano, durante la notte ci sarà un’attenuazione delle precipitazioni nevose a quote basse.

LUNEDÌ 30 Il miglioramento che si è registrato durante la notte appena trascorsa proseguirà per tutta la giornata: una residua instabilità persisterà nelle località di montagna dove ci sarà ancora neve oggi mentre il resto del territorio regionale sarà interessato per lo più da nuvolosità e qualche pioggia.