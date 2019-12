Un cartello in bella evidenza, con tanto di disegnino, non basta a far capire alle persone il significato di un divieto. Sulla aiuola di via del porto non si può far andare i cani? Bene, quasi a sfregio due ragazze fanno correre il loro fido proprio su quell’erbetta. Vietato vietare sembra il titolo più adatto, per un territorio che sempre più spesso pare refrattario alle regole.