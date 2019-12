Entrano nel vivo a Montenero di Bisaccia le discussioni e i colloqui in vista delle elezioni comunali della prossima primavera. All’orizzonte sembra stia nascendo una formazione che vede fra i principali fautori il consigliere comunale di opposizione Nicola Palombo, già candidato con Leu alla Camera, e Gianluca Monturano, in lista con il M5S alle scorse regionali.

“Alla luce di numerose problematiche sociali e territoriali in atto nel nostro paese – prime fra tutte lo spopolamento, la carenza di servizi e la disgregazione del tessuto sociale – si delinea con forza ed evidenza la necessità di un radicale cambio di rotta civico e politico – scrivono i due movimenti Costruiamo il Futuro e Montenero Bene Comune -. Da almeno un decennio, come singoli e come gruppi, stiamo raccogliendo il malcontento dei cittadini, ascoltando le loro esigenze e provando nei limiti delle nostre possibilità a sopperire all’azione che dovrebbe arrivare dalle istituzioni, amministrazione comunale in primis, e che invece continua a mancare e a generare ulteriore sfiducia e disamore per la nostra comunità.

È a partire da questa evidenza che noi del gruppo “Costruiamo il futuro” e del comitato “Montenero bene comune” abbiamo deciso di avviare un percorso comune e un dialogo, che auspichiamo essere condiviso con tutti i monteneresi che come noi tengono in alta considerazione i valori della solidarietà, dell’uguaglianza e della trasparenza e i temi dei diritti sociali, dell’ambiente, dello sviluppo economico e culturale”.

È arrivato quindi il momento del primo incontro pubblico. “Per aprire le porte a quanti vorranno unirsi a noi, o anche solo ascoltare le nostre proposte e contribuire con le proprie, sabato 28 dicembre alle 18, presso la sala consiliare del Comune di Montenero di Bisaccia, terremo un incontro dal titolo «Per la rinascita di Montenero. Valori, idee e politiche».

Ad aprire l’evento sarà una relazione del professor Luigi Mastronardi, docente di Economia dell’ambiente e Turismo all’Unimol, nella quale saranno analizzati, attraverso i dati, i cambiamenti sociali ed economici di Montenero negli ultimi decenni.

Seguiranno due interventi che delineeranno alcune delle possibili risposte da mettere in campo contro le criticità emerse: a discuterne saranno Nicola Palombo, capogruppo di “Costruiamo il futuro”, e Gianluca Monturano, economista applicato.

Sono previsti infine una serie di interventi programmati, per i quali chi vorrà potrà registrarsi all’arrivo sul posto, e la conclusione a cura della consigliera comunale di “Costruiamo il futuro” Margherita Rosati.

A introdurre e moderare l’incontro sarà l’avvocato Lorenzo Sacchetti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.