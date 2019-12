Con l’inizio del periodo di Avvento la comunità diocesana si è messa in cammino verso il Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo nelle Basiliche di San Paolo e di San Pietro a Roma in programma dal 18 al 26 gennaio 2020 in occasione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani e della domenica della Parola di Dio istituita da Papa Francesco.

In occasione della prima domenica di Avvento il Vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, ha presieduto la celebrazione eucaristica in Cattedrale a Termoli nel corso della quale ha acceso una lampada speciale, realizzata da Cleofino Casolino, con la benedizione davanti alle reliquie del Santo “discepolo prediletto” dell’apostolo Paolo.

di 8 Galleria fotografica Pellegrinagio San Timoteo a Roma









Questo simbolo illuminerà il percorso di preparazione e preghiera all’evento straordinario di Roma lasciandosi accompagnare dalla Parola di Dio come punto di riferimento per la vita di ogni cristiano. Un tema al centro della Lettera per l’Avvento e il Natale che il Vescovo ha rivolto a tutta la comunità ed è disponibile in formato integrale sul sito della diocesi e sui canali social.